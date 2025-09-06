Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Litvanije bio je Arnas Velička sa 21 poenom, uz 12 asistencija i pet skokova. Po 18 poena su dodali Ažuolas Tubelis, koji je upisao i 12 skokova, i Deividas Sirvidis, koji je zabeležio i sedam skokova.

Kod selekcije Letonije najefikasniji je bio Kristaps Porzingis sa 34 poena, uz 19 skokova, od kojih su osam bili u napadu. Jedini preostali dvocifreni strelac kod reprezentacije Letonije bio je Rihards Lomažs sa 21 poenom, uz sedam asistencija.

Reprezentacija Litvanije će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Grčke i Izraela.

(Beta)

