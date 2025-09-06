Apsolutni heroj Litvanaca bio je rezervni plej Velička koji je meč okončao dabl-dabl učinkom sa 21 poenom i 12 asistencija. Istakli su se još Azulas Tubelis sa 18 poena i 12 skokova, dok je Sirvidis postigao isti broj poena.

Najbolji pojedinac na meču bio je svakako Porzingis koji je ostvario neverovatan učinak od 34 poena i 19 skokova.

Popularni Poku je startovao u prvoj petorci na ovoj utakmici, što je bio jasan znak da je Željko Obradović u njemu video važnog igrača u reketu, možda čak i za narednu sezonu u bitnijim utakmicama, ali je imao i ulogu da bude uvertira za Džabarija Parkera.

Međutim, kada je pao na teren odmah se uhvatio za skočni zglob, da bi par sekundi kasnije pored njega bili i saigrači, ali i članovi medicinskog tima koji su mu pomogli da napusti teren.

Briga oko njegovog skočnog zgloba trajala je nekoliko minuta pored klupe što se moglo videti u samom prenosu, a ostaje nada da je sa njim sve u redu. Ako postoji neki pozitivan znak to je možda činjenica da je sa terena izašao oslanjajući se na povređenu nogu.