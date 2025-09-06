Slušaj vest

Litvanci su u baltičkom derbiju savladali na gostujućem terenu reprezentaciju Letonije sa 88:79.

Litvanija će tako u narednoj fazi Eurobasketa igrati protiv boljeg iz meča Grčke i Izraela.

Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Apsolutni heroj Litvanaca bio je rezervni plej Velička koji je meč okončao dabl-dabl učinkom sa 21 poenom i 12 asistencija. Istakli su se još Azulas Tubelis sa 18 poena i 12 skokova, dok je Sirvidis postigao isti broj poena.

Najbolji pojedinac na meču bio je svakako Porzingis koji je ostvario neverovatan učinak od 34 poena i 19 skokova.

