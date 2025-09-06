Nestvarna scena na Eurobasketu, Nikoli Jokiću data tehnička!
BRUKA I SRAMOTA: Srbija i Jokić pokradeni protiv Finske - pogledajte šta nam je sudija uradio! (VIDEO)
Košarkaši Srbije vode veliku birtku u osmini finala Eurobasketa protiv Finske.
Krajem druge deonice dogodila se jedna užasna scena, a glavni krivac je bio arbitar sa ovog meča!
Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Naime, Nikola Jokić je u kontanapadu dobio udarac po ruci pred očima sudija, ali on nije svirao faul...
Vidno iznerviran, Jokić je pokazao prema japanskom sudiji da je bio udaren po ruci, a on mu je na sve to dao tehničku - neverovatno!
