Košarkaši Srbije vode veliku birtku u osmini finala Eurobasketa protiv Finske.

Krajem druge deonice dogodila se jedna užasna scena, a glavni krivac je bio arbitar sa ovog meča!

Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, Nikola Jokić je u kontanapadu dobio udarac po ruci pred očima sudija, ali on nije svirao faul...

Vidno iznerviran, Jokić je pokazao prema japanskom sudiji da je bio udaren po ruci, a on mu je na sve to dao tehničku - neverovatno!

