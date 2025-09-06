Slušaj vest

Veliku borbu vode Srbija i Finska u meču osmine finala Eurobasketa.

Nestvarna scena dogodila se u finišu prvog poluvremena, kada je japanski sudija koji inače sudi na Eurobasketu, Takaki Kato, dodelio nesportsku Nikoli Jokiću, iako je lider Srbije pred Japancem - bio udaren po ruci.

Ovo je japanski sudija koji nas je oštetio, pogldajte:

Japanski sudija koji je dodelio nesportsku Nikoli Jokiću Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

