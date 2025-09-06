Slušaj vest

Tužno zvuči, ali realnost je ta da je Srbija izbačena od Finske u osmini finala Eurobasketa, rezultatom 92:86!

Osim borbenosti koja nije upitna, našim košarkašima je nedostajala hrabrost, ali pre svega smirenost u napadu i koncentracija u odbrani.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, nameće se jedno važno pitanje - gde je nestao Aleksa Avramović u drugom poluvremenu, a u igru je ušao u poslednjim minutama poslednje deonice.

Svetislav Pešić najbolje zna, zašto i zbog čega Avramovića nije bilo u igri, a njegove minute podelili su Stefan Jović i ponovo očajni Vasa Micić - naš kriptonit u Rigi!

Aleksa Avramović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport, SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia, Dado Đilas

Avramović je odigrao nešto preko 16 minuta, a cela nacija je pratila i nadala se danima unazad - da je Aleksa dobro nakon poverde protiv Turske.

Ako je reč o povredi onda je sve u redu, u suprotnom, Pešić je zaboravio da je Aleksa na klupi.

