EuroBasket 2025
ŠOK I NEVERICA! KOŠARKAŠI ZANEMELI: Igrači utučeni i pognutih glava prošli kroz miks zonu
Muška košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Rigi izgubila od selekcije Finske 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24).
Igrači, predvođeni Nikolom Jokićem nemo su prošli kroz miks zonu - bez ikakvog komentara.
Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
