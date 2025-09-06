Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Rigi izgubila od selekcije Finske 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24).

Igrači, predvođeni Nikolom Jokićem nemo su prošli kroz miks zonu - bez ikakvog komentara.

Pogledajte.

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

