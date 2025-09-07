Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epsku bruku na ovogodišnjem Eurobasketu.

Otišli su Orlovi u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.

Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je savladala našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

U šoku je Srbija, ali u šoku su i region i čitava Evropa posle neviđene blamaže našeg tima.

"Zemljotres na Eurobasketu, Srbija eliminisana" piše ugledna španska Marka.

Madridski list u izveštaju sa meča ističe da je način na koji su Finci izbacili Orlove bio "brutalan".

"U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja posle još jednog neuspeha na EP. Neizvesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će posle svega teško biti ubediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju", piše Marka.

Francuski "L'Ekip" diže u nebesa Markanena i Voltonena i konstatuje da je njihovoj reprezentaciji sada otvoren put do polufinala.

"Finska je izvela veliki podvig protiv srpske armade, Nikola Jokić nije bio dovoljan".

Poznati košarkaški portal "Basketnews" smatra da je eliminacija Srbije - "iznenađenje veka", a sa tim se u potpunosti slaže i FIBA, koja se nakon poraza Orlova oglasila na društvenim mrežama:

I region je u neverici nakon eliminacije Srbije.

"Potpuni šok u komšiluku i debakl Orlova kome se niko nije nadao, Srbija gori nakon brodoloma", piše hrvatski "Jutarnji list".

"Srbija šokantno ispala u osmini finala Eurobasketa" naslov je na portalu "Index.hr".

Sličan naslov ima i popularni bosanski sportski portal "Sportsport.ba":

"Senzacija nad senzacijama! Srbija ispala sa Evrobasketa!"

