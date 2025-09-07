Frustracija koja je najavila krah našeg tima.
pao mu mrak na oči
MOMENAT KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz sveg glasa!
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epski debakl na Evropskom prvenstvu u Rigi.
Orlovi su u osmini finala doživeli šokantan poraz od reprezentacije Finske i tako završili učešće na Eurobasketu.
Ništa nije funkcionisalo u igri našeg tima tokom meča, pa je među igračima vladala ogromna nervoza.
Koliko je Nikola Jokić bio frustriran najbolje se moglo videti na jednom tajm-autu u finišu prvog poluvremena.
Najbolji igrač našeg tima saslušao je šta je Vanja Marinković imao da mu kaže, a onda je vidno iskazao svoje nezadovoljstvo. Vikao je i pokazivao rukom ka terenu, a onda besan ustao sa klupe.
