Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epski debakl na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Orlovi su u osmini finala doživeli šokantan poraz od reprezentacije Finske i tako završili učešće na Eurobasketu.

Ništa nije funkcionisalo u igri našeg tima tokom meča, pa je među igračima vladala ogromna nervoza.

Koliko je Nikola Jokić bio frustriran najbolje se moglo videti na jednom tajm-autu u finišu prvog poluvremena.

Najbolji igrač našeg tima saslušao je šta je Vanja Marinković imao da mu kaže, a onda je vidno iskazao svoje nezadovoljstvo. Vikao je i pokazivao rukom ka terenu, a onda besan ustao sa klupe.

