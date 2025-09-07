Slušaj vest

Košarkaš Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić, osvrnuo se na iznenađujuću eliminaciju Srbije sa Evropskog prvenstva, nakon poraza od Finske rezultatom 92:86 u osmini finala.

Nurkić nije krio iznenađenje ishodom tog meča, naglasivši da nije očekivao da će Srbija tako rano završiti takmičenje.

"Kao i svi ostali, i zvuči izgleda nerealno, kada izgubite kapitena kao Bogdana, koji je vrhunski šuter i vrhunska osoba... Jednostavno, nekada se desi taj momenat kada na jednu je utakmicu sve moguće, kao što se Turska izvukla sa Švedskom. Nikada ne znate kako ćete se probuditi, kako šutirati, kakve će ambicije biti, možda malo i potcenite ljude. Srbija ima fenomenalnu ekipu", rekao je Nurkić.

Jusuf Nurkić Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, i reprezentacija BiH završila je svoj nastup u istoj fazi turnira, nakon poraza od Poljske.

Upitan kako se oseća nakon ispadanja, Nurkić je odgovorio i na pitanje o Nikoli Jokiću, ističući da razume kroz šta prolazi i da verovatno ni njemu nije lako posle ovakvog rezultata.

"Teško je objasniti, isto nam je. Bude ti žao, da si blizu, u našem slučaju vodili smo... To je samo na jednu loptu, mi smo bili dobri u skoku u napadu, a danas smo dobili mnogo skokova u napadu do poluvremena od njih. Mali fokus se nije ispoštovao, tu izgubite utakmicu, a da i ne vidite", rekao je NBA centra.

"Zaslužili smo pobedu, kada pogledamo, vodili smo tokom većeg dela utakmice, a onda se dogodila povreda našeg pleja, nažalost, gde nam je nosio ekipu u jednom momentu, pogađao šuteve, to nas je koštalo utakmice. Pronalazili smo atom snage da se vratimo u igru, pokušali da pobedimo, ali ne ide".

xxx01-news1-dado-djilas.jpg

Jusuf Nurkić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić