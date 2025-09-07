Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epsku blamažu na Eurobasketu.

Orlovi su završili učešće na Evropskom prvenstvu, pošto su u osmini finala doživeli poraz od reprezentacije Finske 92:86.

U šoku je Srbija, ali u šoku je i čitava Evropa, jer niko nije ni slutio da će vicešampion sveta i osvajač bronze na OI u Parizu morati da pakuje kofere nakon prvog meča u nokaut fazi takmičena.

Odjeknuo je neuspeh Orlova, a kritike na račun naših košarkaša i selektora Svetislava Pešića pljušte sa svih strana.

Sada je svoj komentar izneo i legendarni trener Miroslav Muta Nikolić.

- Sada, kad se sve završilo, mnogo mi je žao srpske košarke. Što smo mi spali dole, računali smo na neku od medalja... Oduvek sam govorio da svaka medalja mi je neuspeh, sada nismo uspeli da osvojimo odličije. Juče kao da je skrivena kamera bila, nervirao sam se tokom utakmice. Ali, šta bih hteo da kažem, ima dosta tu grešaka, stvari koje nisu išle. Drugo, ne bih želeo da prebacujem na igrače, oni su lutke koje igraju, razumete, koji su dali maksimum koliko su mogli. Mogu da kažem da su Finci više želeli pobedu, mi ne volimo timove koji igraju tako u tranziciji, koji šutiraju za tri poena odmah, da nas razvuku i dva igrača na skoku - rekao je čuveni Muta za Telegraf.

Proslavljeni stručnjak je potom pričao o statusu selektora Svetislava Pešića.

- Jel ima neka odgovornost što se tiče trenera i saveza tu? Jel ima neka odgovornost? Mislim da je savez uradio nešto svoje, ali košarka naša ide dole. Gledam je, radim ovde ceo život, preko glave mi je trenera što su od preko došli ovde da rade i govore da se ništa ne radi. trener i jesu uspešni, svaka čast, ali odakle ovi talenti koji izlaze odavde iz Srbije, neki treneri ovde rade... To je meni malo krivo, drugo, ovo je za ostavku, ovo je bruka. Nema više šta, dosta je bilo - jasno je rekao Nikolić, pa dodao:

- Nema šta da ostaje, dosta je bilo. Meni viče da sam ja mator, a on stariji od mene deset godina. Nema veze, nije važno, svaka čast za sve što je radio. Ali, sad mislim da Aleksandar Đorđević nije trebalo ni da ide, on je uspešniji što se tiče ove reprezentacije nego Pešić, trebalo bi da ga molimo da se vrati.