PLJUSNUO TROJKU PREKO JOKIĆA, PONAŠANJEM RAZBESNEO SRBE, IZBACIO ORLOVE SA EUROBASKETA PA SE OGLASIO! Mladi košarkaš Finske poslao poruku nakon velike senzacije
O košarkašima Finske bruji cela Evropa. Oni su sinoć napravili najveću senzaciju na Eurobasketu pobedivši u osmini finala našu reprezentaciju.
Jedan od najzaslužnijih za ovaj uspeh Finske jeste mladi Mika Murinen, poznat pod nadimkom "Slim Džizas".
"Igrali smo odlično kao tim i pobedili Srbiju, to je velika stvar. Navijači su bili neverovatni, atmosfera je bila sjajna", rekao je Murinen nakon meča.
Nema preterane euforije, on je maksimalno fokusiran na narednu utakmicu na Eurobasketu.
"Moramo da ostanemo koncentrisani i spremni za sledeći meč. Biće težak. Sada uživamo, ali na terenu uvek moram da ostanem u fokusu", istakao je Murinen, prisetivši se i trojke preko Nikole Jokića, ali bez preterane euforije".
Sa velikim oduševljenjem je pričao o Lauri Markanenu.
"Za mene je on već NBA legenda. Neverovatno je igrati uz njega, stalno mi daje savete i učim mnogo od njega".