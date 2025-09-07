Slušaj vest

O košarkašima Finske bruji cela Evropa. Oni su sinoć napravili najveću senzaciju na Eurobasketu pobedivši u osmini finala našu reprezentaciju.

Jedan od najzaslužnijih za ovaj uspeh Finske jeste mladi Mika Murinen, poznat pod nadimkom "Slim Džizas".

"Igrali smo odlično kao tim i pobedili Srbiju, to je velika stvar. Navijači su bili neverovatni, atmosfera je bila sjajna", rekao je Murinen nakon meča.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nema preterane euforije, on je maksimalno fokusiran na narednu utakmicu na Eurobasketu.

"Moramo da ostanemo koncentrisani i spremni za sledeći meč. Biće težak. Sada uživamo, ali na terenu uvek moram da ostanem u fokusu", istakao je Murinen, prisetivši se i trojke preko Nikole Jokića, ali bez preterane euforije".

Sa velikim oduševljenjem je pričao o Lauri Markanenu.

"Za mene je on već NBA legenda. Neverovatno je igrati uz njega, stalno mi daje savete i učim mnogo od njega".

