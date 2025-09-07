Dončić ubacio 22 poena za četvrtinu
EUROBASKET 2025
NESTVARNI LUKA DONČIĆ: Najbolji igrač Slovenije postigao duplo više poena od cele Italije!
Slušaj vest
Slovenija nakon prve četvrtine vodi sa ubedljivih 29:11
Nestvarnu četvrtina odigrao je najbolji igrač Slovenije Luka Dončić koji je ubacio čak 22 poena.
Zanimljivo da je Luka postigao duplo više poena nego ceo tim Italije u prvih deset minuta.
Videćemo da li Dončić i Slovenija uspeti da nastave u ovom ritmu.
Pobednika ovog duela u četvrtfinalu čeka Nemačka.
Reaguj
Komentariši