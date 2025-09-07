Slušaj vest

U toku je utakmica osmine finala Evropskog prvesntva u košarci između Slovenije i Italije.

Slovenija nakon prve četvrtine vodi sa ubedljivih 29:11

Nestvarnu četvrtina odigrao je najbolji igrač Slovenije Luka Dončić koji je ubacio čak 22 poena.

Zanimljivo da je Luka postigao duplo više poena nego ceo tim Italije u prvih deset minuta.

Videćemo da li Dončić i Slovenija uspeti da nastave u ovom ritmu.

Pobednika ovog duela u četvrtfinalu čeka Nemačka.

