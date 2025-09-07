Slušaj vest

Košarkaši Slovenije plasirali su u četvrtfinale Eurobasketa u Rigi.

Slovenija je uosmini finala savladala Italiju rezultatom 84:77.

Najzasužniji za veliku pobedu Slovenije bio je fenomenalni Luka Dončić sa 42 poena.

Dončić je samo u prvoj četvrtoni postigao 22 poena duplo više od celog tima Italije.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slovenija je prvu četvrtinu timu dobila rezultatom 29:11 i tu stekla ključnu prednost koju više nije ispuštala.

Italija je pokušabala da se vrati u meč i u finišu sjajnom serijom stigla na -1, 77:78.

Ipak Slovenija je uspelaa da se pribere i na kraju zabeleži zasluženu pobedu.

Dvocifren kod Slovenije je bio još samo Klemen Prepelič sa 11 poena.

U selekciji Italije Simone Fontekio je vodio tim sa 22 poena i pet skokova, dok su dvocireni bili i Nijang, koji je na pola četvrte deonice napustio teren sa pet ličnih grešaka, a postigao je 12 poena i šest skokova, dok je Galinari meč završio sa 10 poena.

Slovenija će se u četvrtfinalu sastati sa Nemačkom.

Taj meč na programu je u sredu.

