Košarkaši Slovenije plasirali su u četvrtfinale Eurobasketa u Rigi.

Slovenija je uosmini finala savladala Italiju rezultatom 84:77.

Najzasužniji za veliku pobedu Slovenije bio je fenomenalni Luka Dončić sa 42 poena.

Dončić je samo u prvoj četvrtoni postigao 22 poena duplo više od celog tima Italije.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025

Italija je pokušabala da se vrati u meč i u finišu sjajnom serijom stigla na -1, 77:78.

Ipak Slovenija je uspelaa da se pribere i na kraju zabeleži zasluženu pobedu.

Dvocifren kod Slovenije je bio još samo Klemen Prepelič sa 11 poena.

U selekciji Italije Simone Fontekio je vodio tim sa 22 poena i pet skokova, dok su dvocireni bili i Nijang, koji je na pola četvrte deonice napustio teren sa pet ličnih grešaka, a postigao je 12 poena i šest skokova, dok je Galinari meč završio sa 10 poena.

Slovenija će se u četvrtfinalu sastati sa Nemačkom.

Taj meč na programu je u sredu.