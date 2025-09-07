VASA OTVORIO DUŠU: Micić o odnosu sa trenerom, vika i dreka mu smetaju - da se zna!
Srpski košarkaši reprezentativac Vasa Micić nije se proslavio na Eurobasketu ovog leta, pošto je sa "orlovima" poražen u osmini finala od Finske - 92:86.
Micić je gostovao u emisiji "X&O's chat", gde je pričao o privatnim i poslovnim stvarima, a uoči objavljivanja emisije, pojavio se isečak iz emisije gde je govorio o odnosu sa Šarunasom Jasikevičijusem.
Vasi je mnogo smetala vika i dreaka trenera kroz karijeru:
- Imao sam situaciju koja nije baš išla u prilog tada. Nažalost, meni je mama tad bila bolesna, prvi put sam saznao i meni su sve reči teško padale. Generano ja na dranje trenera baš loše reagujem, stvarno i to je fer i pošteno ja to najavim gde god idem ja to kažem. Znači, ne mogu to da trpim, mogu sugestiju, mogu kritiku, ali ne mogu to dranje i jednostavno ne želim da trpim to. A on je sve to. Gde je bio problem, ja nisam sebi dozvoljavao da čujem šta on tu priča jer on čak i u toj dreki on konkretno daje savete koji su nenormalno primenljivi u datom trenutku - istakao je srpski plej, a zatim nastavio:
- On je toliko prisutan u utakmici da je igra kao šah. Znači on isplanira tih 40 minuta, bukvalno. Samo traži da ti pratiš šta on hoće, jer on se nadmeće sa trenerom, njemu je igrač sredstvo. I meni je u početku bilo... Kad on krene da se dere, a bio sam jako ranjiv, ja sam imao ozbiljne reakcije, neprijatne, bio sam jako neprijatan. Kod njega, kako kažu, tri igrača uživaju, a ostali - rekao je Vasilije Micić.
