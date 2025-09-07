Slušaj vest

Košarkaši Poljske plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Poljska je utakmici osmine finala savladala Bosnun i Hercegovinu rezultatom 80:72.

Jedan od najboljih  na meču bio Mateuš Ponitka nekadašnji igrač Partizana.

Ponitka ostvario je dabl-dabl učinak od 19 poena i 11 skokova. 

Ponitka je nakon komentara meča i pomenuo i eliminaciju Srbije.

"Nisam gledao drugo poluvreme, bio sam bolestan i bez snage. Znam kako je to, pritisak u Srbiji je ogroman jer je to košarkaška zemlja. Imaju sjajne igrače, ali ovo je turnir i uvek može da se dogodi iznenađenje. Šteta je za njih, ali čestitke Finskoj, odigrali su neverovatnu utakmicu", rekao je Ponitka posle meča protiv Bosne i Hercegovine, gde nije krio oduševljenje što je njegov tim ponovo među osam na Starom kontinentu.Za mene je reprezentacija uvek broj jedan. Volim svoj klub i srećan sam u Turskoj, ali igrati za Poljsku i naše navijače je nešto posebno. Uvek dajem maksimum, a ljudi koji nose dres reprezentacije znaju da je to potpuno drugačije iskustvo", rekao je on.

