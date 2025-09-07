Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Italije eliminisana je sa Evropskog prvenstva .

Italija je poražena od Slovenije predvođene neverovatnim Lukom Dončićem - 77:84.

Svoje impresije nakon meča izneo je selektor Italije Đanmarko Poceko

- Pre svega čestitke Sloveniji, igračima, trenerima, svima, odigrali su sjajnu utakmicu, Luka je neverovatan, ali ne samo on. Čestitke svima njima, čestitke i mojim igračima koji se nisu predavali i igrali smo do kraja, kao što su to uvek radili.

A onda šok niotkuda... Poceko je rekao da mu je ovo bio poslednji meč na Eurobasketu, a u suzama je napustio konferenciju za medije.

- Neverovatni su. Janis igra unutra, to je jedina razlika, oni su neverovatni igrači. Ovde u Evropi, ali i u NBA ligi. Ne vidim razliku. Izvinite. Ovo mi je poslednja utakmica sa nacionalnim timom i želim da se zahvalim predsedniku Petrućiju što sam bio trener nacionalnog tima. Naravno, ovo su bili najbolji momenti moje karijere, ovo je bila čast. Hvala našem generalnom menadžeru takođe, koji mi je dao ovu šansu i koji je verovao. Hvala stručnom štabu, oni su mi više od braće. I naravno igračima. Volim ih sve. Ne j**e mi se kakav sam ja tip trenera. Ja se ne fokusiram na to, na svoju karijeru, ne j**e mi se šta mislite o meni. U mom životu, u mojoj karijeri se fokusiram na njih. Nisam tužan zbog sebe i poraza, nego što sam ih video kako pate. Mogu da budem najgori trener na svetu, ne j**e mi se. Ali kao što sam rekao u svlačionici, niko nema respekt kakav imam prema italijanskim igračima. Niko ih ne voli više od mene. Niko. Niko. Možda će naći novog trenera koji ih slično voli, ali ne slično od mene, ne slično od mene.

Poceko je nakon toga počeo da plače i napustio konferenciju.

