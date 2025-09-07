Slušaj vest

Košarkaši Grčke plasirali su se u četvrtfinale Eurobakseta u Rigi.

Grčka je u osmIni fiinala savladala Izrael rezultatom 84:79.

Najzaslužniji za trijumf Helena bio je sjajni Janis Adetokumbo sa 37 poena, pratio ga je Slukas koji je psotigao neke ključne poene.

Kod Izraela Deni Avdija je postigao 20 poena, Ginat je postigao 15, a Sorkin upisao 14 poena.

Grčka je vodila celim tokom utakmice, ali uporni Izraelci im nikako nisu dozvoljavali da prelome meč i pošteno su namučili favorita.

Grčka će se u četvrtfinalu u utorak sastati sa Litvanijom.

