"Ne smem previše da pričam šta nas je sve pratilo kroz pripreme. Jer ako bih počeo na tu temu onda bi pričali kako tražim razloge... Imali smo puno igrača koji su izgubili kontakt sa timom, imali smo bolesti, povrede. Ali kada dođe ovakva utakmica mi nemamo pravo da kažemo da ćemo sigurno da dobijemo. I dalje mislim da smo u dobrom fizičkom stanju da možemo da igramo protiv rivala. Moraš da budeš u bolje fizičkom stanju za ovakvu utakmicu. Pre svega da budu zdravi. Videli ste situaciju sa Milutinovom koji je jedan od naših najboljih igrača. Isto je to i za Vanju bilo. I za neke druge igrače. Ali da ne idem dalje. Da ne bude da tražim razloge. Mi ćemo da analiziramo šta smo mogli malo bolje da uradimo".

Da li vam ove reči zvuče kao da ste ih skoro čuli? E, pa - niste! Tačnije, verovatno jeste, ali za nijansu drugačije upakovane!

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je krah na Eurobasketu 2025, te je eliminisana od totalnog autsajdera Finske već u osmini finala. Mnogi i dalje misle da se ružan san ponavlja jer nam se nešto slično desilo i na Evropskom prvenstvu 2022. godine kada nas je u istoj fazi takmičenja izbacila Italija.

I, upravo tada, Svetislav Pešić dao je izjavu sa početka teksta! Posle meča protiv Italije 2022. godine Pešić je dodao i sledeće:

"Prvo izražavamo jedan veliki respekt prema italijanskoj ekipi koja je odigrala jednu veliku utakmicu. Oni su bili dobri, sveži... Mi smo promašili šuteve koje obično pogađamo. Ne postoji uvek samo jedan razlog kada se izgubi meč. Nije odlučio samo jedan detalj, već nekoliko stvari. Naravno, svi samo razočarani, tužni... Ali to je sport, to je košarka. Ekipa je bila izvanredna, mi smo prava ekipa, ali večeras nismo ili pobednici. Oni su pokazali izvanredan odnos prema reprezentaciji, bilo mi je ogromno zadovoljstvo da radim sa njima".

Dakle, kao neki bolan "deja vu", Pešić je slične izjave ponovio i 2025. godine.

"Čestitam Fincima na pobedi. Uopšte nismo potcenili protivnika, nismo pronašli rešenje za njihov ofanzivni skok. Izgubili smo od Finske koja je imala procenat šuta 41 odsto. Kada smo imali priliku da preokrenemo, Finci su pronalazili rešenje kroz ofanzivni skok. Utakmice nismo dobijali na atmosferu. Ništa se nije desilo što se nije desilo i u drugoj utakmici. Možemo da tražimo naša opravdanja. Mi nismo bili na dobrom nivou u fizičkoj pripremi. Nekoliko igrača je igralo pod povredom, neki igrači su imali virus, poput Nikole Jovića koji je trenirao jedino danas prepodne. Sa ovakvom ekipom ako igraš na ovakvom turniru, moraš da si na boljem fizičkom nivou, da protivnik oseti da smo fizički prisutni na terenu. Uvek može bolje, ali se nije desilo... Nas su svi gledali kao apsolutne favorite i time davali sebi dodatnu motivaciju".

Takođe, Pešić je kasnije dao i dodatno objašnjenje.

"Mi smo... Ja sam to usput rekao da ne bi ispalo kao opravdanje. Samo želim reći da je većina igrača zadnjih nekoliko dana igralo sa povredama, virus se uvukao u tim. Koronu je jutros dobio moj kolega iz Letonije. Znači, hotel je pun korone virusa. Mi smo zakačili, nekoliko igrača, izašli smo iz toga. Kada već nismo pobedili, valjda ćemo se izvući iz toga".

Kada se sve sabere i oduzme, Svetislav Pešić je u izjavama posle katastrofalnih eliminacija od daleko slabijih rivala, isticao kako ne želi da traži opravdanja... A, onda ih je ipak dao! Ipak, na kraju dana će neko morati i da preuzme odgovornost... Ko će to biti, bar za sada, ostaje misterija.

