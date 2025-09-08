Slušaj vest

Košarkaši Turske i Poljske sastaju se u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Eurobasketa u Rigi.

Selektor Turske Ergin Ataman obratio se medijima uoči meča i rekao da ga ne zanimaju i poručio da ga ne zanimaju poređenja sa prethodnim generacijama, a osvrnuo se i na FIBA listu favorita za medalju.

"Ne razmišljamo o tome da li smo najbolja ili najgora turska ekipa, ovde smo da osvojimo medalju. FIBA voli da pravi takve stvari, rangiranja i slično, ali to su sr**a. Jedina realnost je teren i ono što se dobije na njemu. Videćemo na kraju prvenstva na kom ćemo mestu završiti", rekao je Ataman.

Osvrnuo se i na trijumf protiv Srbije u grupnoj fazi, koji je njegovom timu obezbedio prvo mesto u grupi A.

"Naravno da nam je pomoglo, jer smo posle te utakmice završili kao prvi. Ako pogledate, Srbiju je eliminisala Finska, koja je odigrala sjajno. Taj trijumf nam je omogućio da idemo dalje sa liderske pozicije. Ali svaka naredna utakmica je drugačija – sutra nas čeka drugi tim, druga strategija. Sigurno je da je to veoma važan meč i za njih i za nas, ali mi ćemo se boriti za pobedu" zaključio je selektor Turske.

Utakmica je na programu u utorak od 16 časova.