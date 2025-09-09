Slušaj vest

Bivši reprezentativac Srbije, Stefan Birčević, govorio je o uzrocima neuspeha naše košarkaške reprezentacije na Eurobasketu u Rigi.

Težak debakl doživeli su Orlovi u Rigi. Otišli su na Eurobasket kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala. Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je savladala našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

Ljubitelji košarke u Srbiji ne mogu da se oporave od šoka koji su nam priredili Orlovi. Blamaža u Rigi i dalje je sportska tema broj jedan u javnosti, danima se polemiše se o uzrocima kraha i traže krivci za istorijski neuspeh.

Svoje mišljenje o debaklu Orlova izneo je i bivši reprezentativac naše zemlje, Stefan Birčević.

"Lako je biti general nakon bitke", rekao je za "Sportissimo" Birčević i dodaje:

"Bili smo favoriti, navikli smo naciju na medalje. Do njih smo stizali i sa mnogo lošijim timovima. Ovoga puta su se desile neke zaista čudne situacije koje su poremetile našu igru", rekao je Birčević, pa dodao:

"Osim povreda Bogdanovića i Avramovića, Vasa Micić je na prvenstvo došao tek pošto je izašao iz povrede. Glavu gore i vremena za kukanje nema. Sada treba ohladiti glave i krenuti dalje."

Stefan i dalje ne može da veruje da je naš tim eliminisan od Finske.

"Izgubili smo od Finske, ali da igramo deset uzastopnih utakmica, sve bi ih lagano rešili u svoju korist, ali to je sport", rekao je Birčević.