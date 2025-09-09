Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Kakve su šanse da kupite nešto „srpsko“ u Rigi? Jako male...

Daleko tržište i činjenica da se uglavom ovde nalaze lokalni proizvodi i oni iz komšiluka govorila je da ćemo teško naići na nešto naše, ali... Lokalni lanac prodavnica u nudi ipak dve stvari u pored kojih stoji srpska zastava.

Reč je o smrznutom voću: višnjama i jagodama. Kao država njihovog porekla navodi se Srbije i sve je to obeleženo srpskom zastavom.

Eurobasket višnje.jpg
Foto: Kurir Sport

Eurobasket jagode.jpg
Foto: Kurir Sport

Cene u Rigi...

Što se tiče cena u trgovinskim lancima u Letoniji za njih možemo da kažemo da su povoljne. Pored dosta sniženja i same cene su na pristupačnom nivou. Taksi prevoz „Boltom“ je izuzetno povoljan, pa tako vožnja s od 4-5 kilometara košta oko 5 evra. Svetski poznati restorani brze hrane imaju niže cene nego kod nas, a isto možemo da kažemo i za poznate marke odeće i obuće.

Šta je skupo?

Ukoliko želite da popijete pivo ili kafu u centru grada – e, to će da vas košta. Cena kapućina je 5 evra, a dok pivo staju od 6 evra, pa naviše... Papreno. Hrana u restoranima je od 10 do 30 evra u zavisnosti od izbora jela. Javni prevoz košta 1,5 evra za vožnju od 90 minuta.

Frizerske i druge zanatske usluge su dosta skuplje nego u Srbiji.

Ne propustiteEuroBasket 2025IZA KULISA EUROBASKETA: Policija? Šta je to...
Navijači Srbije na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025DELIJE I GROBARI OSTAVILI TRAG U RIGI! Pogledajte na šta smo "naleteli" u prestonici Letonije (FOTO)
Eurobasket Delije.jpg
EuroBasket 2025ALBANCI DOLAZILI NA VRATA DEDI LUKE DONČIĆA NA KOSOVU! Zbog ovih reči hteli su da mu uđu u kuću, on je otvorio dušu i sve izneo u javnost: "Hvala se time..."
Luka Dončić
EuroBasket 2025DA LI SMO OVO VEĆ NEGDE ČULI?! Pešić ne traži alibi, ali ga ipak daje: Bolest, loše fizičko stanje, preslikane izjave... Sve sem preuzimanja odgovornosti!
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025

 BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNI SNIMAK! NAJEMOTIVNIJA SCENA NA EUROBASKETU: Navijači došli da isprate košarkaše posle ispadanja Izvor: Kurir