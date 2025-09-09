Slušaj vest

Neprijatno iznenađenje dočekalo je navijače Srbije pre samo par dana kada nisu mogli da unesu zastave na stadion "Daugava" na susret Letonija - Srbija, gde su "orlovi" slavili sa 1:0.

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga nije dozvolilo na ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Sada se to dogodilo i tokom četvrfinalnih borbi Eurobasketa.

Nekolicina srpskih navijača je ostala u Rigi, i pored ispadanja Srbije, jer su želeli do kraja da isprate Eurobasket i da uživaju u košarci. Pored obeležija Srbije, ni navijači drugih zemalja prošli su isto poput naših!

Oni su danas krenuli na meč Turska - Poljska sa zastavama Srbije, a karte za ovaj meč su uzeli verovatno nadajući se da će Srbija biti prva u Grupi A i da će uspeti da prebrodi prepreku u osmini finala.

Četvrtfinale Eurobasketa 2025: Turska - Poljska

Ništa od toga se nije desilo, ali su navijači naše zemlje ipak želeli da pokažu da su i dalje tu u Rigi i da uživaju u košarci. Sa sobom su poneli zvanične zastave naše zemlje bez ikakvih natpisa, ali im obezbeženje nije dozvolilo ulazak!

