Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske ostvarila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u Rigi u četvrtfinalu pobedila Poljsku rezultatom 91:77.

Turska, koja je uz Nemačku jedini neporaženi tim na ovom turniru, bila je apsolutni favorit na ovom meču i tu ulogu je na kraju opravdala.

Posle meča, selektor Turske Ergin Ataman nije mogao da sakrije oduševljenje.

- Naravno, veoma smo srećni, ali verujem i da ćete vi novinari biti srećni, jer Alperen Šengun konačno ostvario tripl-dabl, moći ćete da pišete o istoriji. Naravno, imamo veći kapacitet od tima Poljske, znali smo da igraju agresivno u defanzivni. Zaustavili smo preko Hazera njihovog igrača Lojda, kao i Osmanom smo stopirali Ponitku. Ofanzivno smo našli dosta poena iz kontre nakon odlične defanzive i kontrolisali smo meč. Takođe je Korkmaz imao dobar učinak, tokom čitave utakmice smo imali kontrolu, pravili smo doduše i greške, dali smo im šansu da se vrate na 10 poena, ali nikada nismo ništa rizikovali. Igraćemo istorijsko polufinale, samo jednom smo igrali finale 2001. godine i ovo je prvo polufinale od tada. Sada čekamo da vidimo sa kim ćemo igrati, odnosno ko će biti protivnik našim protivnicima.

1/9 Vidi galeriju Četvrtfinale Eurobasketa 2025: Turska - Poljska Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otkrio je Ataman kakva je situacija sa Čedijem Osmanom.

- Imao je problem sa kolenom. Hteo je da igra u poslednjoj četvrtini, ali sam video da je opasno da igra. Teško je komentarisati. Dobro je što su tri dana do polufinala i ako znam Čedija, biće na terenu i verujem da će dati 100% sve od sebe.

Turska će u polufinalu ukrstiti koplja sa pobednikom duela između Litvanije i Grčke. Na suprotnoj strani žreba, za mesto u finalu boriće se bolji iz okršaja Finska – Gruzija i Nemačka – Slovenija.