20:54

Kraj prvog poluvremena - Grčka vodi 44:38!

Grčka je u finišu uspela da se odlepi na šest razlike i mirne glave odlazi na poluvreme - 44:38

20:23

Kraj prve deonice!

Grci vode sa 24:19 nakon prvih 10 minuta igre. Tvrda meč sa obe strane, Janis ubacio već 11 poena!

19:58

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

18:44

Ko će u polufinale?

Litvanija i Grčka bore za plasman među četiri najbolja tima na Eurobasketu.