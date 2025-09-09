Iz minuta u minut
EuroBasket 2025
GRČKA - LITVANIJA: "Heleni" vode u polufinalu Eurobasketa!
Košarkaški Grčke i Litvanije sastaju se u četvrtfinalu Eurobasketa od 20.00. Prethodno, Turska je bila bolja od Poljske rezultatom 91:77 i prvi je polufinalista šampionata Evrope.
20:54
Kraj prvog poluvremena - Grčka vodi 44:38!
Grčka je u finišu uspela da se odlepi na šest razlike i mirne glave odlazi na poluvreme - 44:38
20:23
Kraj prve deonice!
Grci vode sa 24:19 nakon prvih 10 minuta igre. Tvrda meč sa obe strane, Janis ubacio već 11 poena!
