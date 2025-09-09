Slušaj vest

Počele su danas bitke za polufinale Eurobasketa, a prva reprezentacija koja je obezbedila plasman među četiri najbolje ekipe je selekcija Turske koja je pobedila Poljsku rezultatom 91:77.

Tursku je do pobede predvodio Alperen Šengun sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a nakon meča u razgovoru sa našim novinarima se dotakao Srbije.

- Pa, znate, mi smo samo srećni. Utakmica protiv Srbije je bila… mislim, ovde je svaka utakmica teška, ali ta protiv Srbije je bila najteža, rekao bih. Uspeli smo da pobedimo i onda smo prošli u Grupu 1. Otvorili smo sebi put i posle toga smo uzeli još dve pobede, posle i Poljsku. Samo smo srećni. Imamo još dve utakmice, pratićemo ko će biti naš sledeći protivnik i spremićemo se za njih - rekao je Šengun.

On je ušao u istoriju Eurobasketa, pošto je postao najmlađi igrač kom je to pošlo za rukom i tek šesti u istoriji ovog takmičenja.

- Dobro se osećam. Znaš, mogao sam ovo da uradim i ranije, ali desilo se danas, tako da to ne znači ništa posebno. Samo smo pobedili. Srećan sam. Ovo je sjajna noć.

Govorio je Šengun o ispadanju Orlova sa Eurobasketa...

- Mislim, Srbija je sjajan tim. Oni su mogli da dođu do finala, ali imali su povređene igrače. To je bila loša sreća za njih. Žao mi je zbog toga, ali siguran sam da ćemo ih videti za par godina. I mogu da čekam taj novi meč protiv njih - podvukao je Šengun.

Bejbi Jokić

Šengun je sedam godina mlađi od Jokića, a njegov stil igre izuzetno podseća na Nikolin.

Ovaj 23-godišnji Turčin rođen je na severoistoku zemlje, majka Ajše je bila nezaposlena, dok je otac Kenan radio kao ribar. Iako su siromašni roditelji želeli da se on bavi plivanjem, ljubav prema košarci ga je odvela na drugu stranu. Posle prvih koraka načinjenih u rodnom Giresunu, prešao je u Banvit, da bi 2020. godine zaigrao za Bešiktaš. Posle samo godinu dana izašao je na NBA draft i izabran kao 16. pik od strane Oklahoma Sitija. Ipak, Tanderi ga nisu želeli, pa je trejdovan u Hjuston za koji je ubrzo potpisao ugovor.

Debitovao je u NBA ligi u oktobru 2021. godine. Koliko je brzo napredovao i pridobio poverenje Teksašana govori podatak da je 2024. godine potpisao petogodišnji ugovor vredan 185 miliona dolara.