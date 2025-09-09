Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u Rigi u četvrtfinalu pobedila Poljsku 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27).

Tursku je do pobede predvodio Alperen Šengun sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a pratili su ga Šejn Larkin i Šemuz Hazer sa po 13, Kenan Sipahi sa 11 i Džedi Osman, Furkan Korkmaz i Erdžan Osmani sa po 10 poena.

"Igramo dobro, danas mnogo bolje nego protiv Švedske. Ostale su nam još dve utakmice do cilja i to je naša šansa. Razmišljamo o zlatu, ali ne želimo da pričamo unapred – idemo korak po korak", poručio je Kenan Sipahi posle meča sa Poljskom.

Na pitanje o ranoj eliminaciji Srbije i Francuske, Sipahi je bio iskren.

"Iznenadilo me je, kao i sve ostale. Ne previše… Francuska je izgubila od veoma dobre Gruzije, ali veće iznenađenje je ispadanje Srbije. Može to svima da se desi. I mi smo se mučili sa Švedskom, a da smo igrali na taj način protiv Finske, možda bismo i mi završili takmičenje", rekao je plejmejker Bašaršehira.

Turska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Litvanije i Grčke.