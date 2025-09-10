Svi događaji
15:30

Gruzija srušila Francusku

Gruzija je senzacijom otvorila takmičenje - pobedom protiv Španije u prvom kolu, a nakon poraza od Italije i Grčke pobeđen je i Kipar. Za kraj grupne faze je Bosna i Hercegovina bila bolja od reprezentacije sa istoka, što je značilo da je Gruzija sa četvrtog mesta prošla u narednu fazu.

Ekipa Aleksandra Džikića je bila autsajder protiv Francuske, ali je napravila ogromno iznenađenje i stigla do pobede.

15:20

Finci šokirali Srbiju

Nakon što su takmičenje započeli sa tri vezane pobede (Švedska, Velika Britanija i Crna Gora) reprezentativci Finske su doživeli i dva poraza u grupnoj fazi (Litvanija i Nemačka).

Sa trećeg mesta je Finska otišla u osmine finala, a onda je šokirala sve pobedom protiv Srbije. U četvrtfinalu ima ulogu favorita.