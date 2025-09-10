FINSKA - GRUZIJA: Šokirali Evropu kada su izbacili Srbiju, sada napadaju srpskog trenera!
Utakmica dve ekipe koje su u prethodnoj fazi Evropskog prvenstva napravile velika iznenađenja počeće u 16 časova.
Podsetimo, u utorak su u svojim četvrtfinalnim utakmicama pobedili Grčka i Turska koji čine prvi polufinalni par, dok će pobednik meča Finska - Gruzija u borbi za finale biti bolji iz duela Nemačka - Slovenija koji će biti odigran od 20 časova.
Tok meča Finska - Gruzija moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Gruzija srušila Francusku
Gruzija je senzacijom otvorila takmičenje - pobedom protiv Španije u prvom kolu, a nakon poraza od Italije i Grčke pobeđen je i Kipar. Za kraj grupne faze je Bosna i Hercegovina bila bolja od reprezentacije sa istoka, što je značilo da je Gruzija sa četvrtog mesta prošla u narednu fazu.
Ekipa Aleksandra Džikića je bila autsajder protiv Francuske, ali je napravila ogromno iznenađenje i stigla do pobede.
Finci šokirali Srbiju
Nakon što su takmičenje započeli sa tri vezane pobede (Švedska, Velika Britanija i Crna Gora) reprezentativci Finske su doživeli i dva poraza u grupnoj fazi (Litvanija i Nemačka).
Sa trećeg mesta je Finska otišla u osmine finala, a onda je šokirala sve pobedom protiv Srbije. U četvrtfinalu ima ulogu favorita.