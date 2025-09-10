Slušaj vest

Nekadašnji krilni centar reprezentacije Srbije, Duško Savanović, bez ustezanja je prokomentarisao razočaravajući nastup "Orlova" na Eurobasketu.

Gostujući u podkastu "Alesto", Savanović je otvoreno govorio o ključnim razlozima eliminacije, a posebno se osvrnuo na izjave selektora Svetislava Pešića nakon ispadanja.

- Stvarno mislim da nismo imali podeljene uloge. Sve se smotalo oko Jokića i Bogdanovića, ali Bogdan je izašao. On je trošio, košarkaški žargonski, 20 lopti po utakmici. Kad je on otišao, nije poneo 20 šuteva sa sobom, nego te lopte idu drugim ljudima. I onda si svedok da dosta puta ljudi ne znaju šta treba da rade, kome pas, kome ne... Nema jasno određene uloge da u pola sekunde reaguje - rekao je Savanović, pa dodao:

- Finska je samo posledica. Glavni razlog su bili pokazatelji iz utakmice sa Turskom. Tamo su se videli izraziti problemi. Nismo imali rešenja za spoljnu liniju, nismo imali kontrolu skoka, a to nas je kaznilo protiv Finske.

Savanović je upitan da prokomentariše Pešićeve izjave da "atmosfera ne dobija utakmice":

- Selektor naš dobri, on lupeta kako mu odgovara šta. Kad mu odgovara to, onda na hemiju dobijemo, kad ne odgovara, onda je taktika, kad nije taktika, onda je hrabrost. Dobro je da nije okrivio momke da nije sebe zaštitio. I za to je sposoban bio, bio sam u ekipama gde je to radio.