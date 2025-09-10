Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Finske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Rigi pobedila selekciju Gruzije 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17).

Lauri Markanen je dodao 17 poena, šest skokova i četiri blokade, a posle meča bio je raspoložen za izjave.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Radili smo ono što je trebalo, bio je ovo naš cilj od prvog dana, iz dana u dan postajete sve gladniji. Zajedništvo koje imamo u našem timu... Definitivno nismo još završili", istakao je košarkaš Jute.

Šta je presudilo da Finska slavi prvo protiv Srbije u osmini finala, potom i protiv Gruzije?

"Timska pobeda. Zajedno smo dosta ovog leta, guramo se, treniramo... Ovo je bila vrlo takmičarska utakmica, kao što je i trebalo da bude".

Neki od igrača Finske još uvek nemaju angažmane u klobovima.

"Nadam se da će svi dobiti ugovore. Sa timskim uspehom dolazi i individualni. Ima ovde igrača koji zaslužuju i NBA", prokomentarisao je Markanen.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJI OD NJIH PRETI NAJVEĆA OPASNOST: Finsko čudo, igrač koji peva Cecine pesme, momak poreklom iz Kosovske Mitrovice...
Lauri Markanen, Košarkaška reprezentacija Finske, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025JOKIĆ, DONČIĆ, ŠENGUN, ALI I NEKA IZNENAĐENJA! Ko je obeležio dosadašnji tok Eurobasketa?! Glavni kandidati za MVP trofej se ističu!
Eurobasket najbolji igrači.jpg
EuroBasket 2025KOŠARKAŠ PARTIZANA BRUTALNO ISPROZIVAO NBA ZVEZDU! Pokazao Orlovima kako protiv Markanena, pa poručio: Nadam se da će imati noćne more!
Isak Bonga, Lauri Markanen
EuroBasket 2025FINSKA PREGAZILA CRNU GORU: Markanen nastavlja svoj teror na Eurobasketu!
profimedia-1031817662.jpg

Sasu Salin izjava i Balkan party Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić