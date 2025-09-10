Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Finske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Rigi pobedila selekciju Gruzije 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17).

Lauri Markanen je dodao 17 poena, šest skokova i četiri blokade, a posle meča bio je raspoložen za izjave.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Radili smo ono što je trebalo, bio je ovo naš cilj od prvog dana, iz dana u dan postajete sve gladniji. Zajedništvo koje imamo u našem timu... Definitivno nismo još završili", istakao je košarkaš Jute.

Šta je presudilo da Finska slavi prvo protiv Srbije u osmini finala, potom i protiv Gruzije?

"Timska pobeda. Zajedno smo dosta ovog leta, guramo se, treniramo... Ovo je bila vrlo takmičarska utakmica, kao što je i trebalo da bude".

Neki od igrača Finske još uvek nemaju angažmane u klobovima.

"Nadam se da će svi dobiti ugovore. Sa timskim uspehom dolazi i individualni. Ima ovde igrača koji zaslužuju i NBA", prokomentarisao je Markanen.