Gruzija je hrabro izgubila od Finske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva rezultatom 93:79.

Američki košarkaš koji igra za Gruziju Kamar Boldvin, istakao je da je Finska zasluženo slavila.

"Izašli su i igrali svoju igru. Bili su bolje organizovani". Dopustili smo im da uđu u ritam, a kada se to desi, teško ih je zaustaviti. Odlično šutiraju trojke", istakao je košarkaš Bajerna.

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Upitan kako je to sarađivati sa Aleksandrom Džikićem, koji je na mestu selektora Gruzije, odgovorio je:

"Bio je ovo sjajan turnir. Džikić je sjajan trener. Mislim da zaslužuje angažman u nekom klubu. Radi sjajan posao, volim ga. Njegovi treninzi, pripreme, video sesije, sastanci. Na savršen način vodi reprezentaciju", zaključio je Boldvin.

Finci će u polufinalu igrati sa boljim iz meča Nemačka - Slovenija.

Trenutak koji je prelomio meč Gruzija - Finska Izvor: RTS 1