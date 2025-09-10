Slušaj vest

Gruzija je hrabro izgubila od Finske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva rezultatom 93:79.

Američki košarkaš koji igra za Gruziju Kamar Boldvin, istakao je da je Finska zasluženo slavila.

"Izašli su i igrali svoju igru. Bili su bolje organizovani". Dopustili smo im da uđu u ritam, a kada se to desi, teško ih je zaustaviti. Odlično šutiraju trojke", istakao je košarkaš Bajerna.

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025

Upitan kako je to sarađivati sa Aleksandrom Džikićem, koji je na mestu selektora Gruzije, odgovorio je:

"Bio je ovo sjajan turnir. Džikić je sjajan trener. Mislim da zaslužuje angažman u nekom klubu. Radi sjajan posao, volim ga. Njegovi treninzi, pripreme, video sesije, sastanci. Na savršen način vodi reprezentaciju", zaključio je Boldvin.

Finci će u polufinalu igrati sa boljim iz meča Nemačka - Slovenija.