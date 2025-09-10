Kakva partija Luke Dončića...
EuroBasket 2025
AU, ŠTA RADI DONČIĆ, OVO NIJE HUMANO... Luka igra partiju iz snova, seje magiju na parketu, ali se nalazi u ogromnom problemu! Navijači zabrinuti pred nastavak
Košarkaši Slovenije i Nemačke trenutno igraju četvrtfinale Eurobasketa, a Luka Dončić i drugovi vode na poluvremenu rezultatom 51:45.
Sjajno igraju Slovenci od samog starta, a predvodi ih maestralni Luka Dončić koji igra još jednu partiju za užbenike.
Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
On je ubedljivo najbolji u svojoj ekipi, a nakon 20 minuta igre, na svom kontu ima 22 poena, četiri skoka i tri asistencije.
Pogledajte samo neke od njegovih poteza:
Čak je i pogodio trojku sa centra, koja se nije važila...
Ipak, ono što brine navijače Slovenije jesu lične greške, pošto ih Luka ima već tri, što nikako ne valja pred nastavak utakmice.
