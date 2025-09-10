Slušaj vest

Košarkaši Nemačke plasirali su se večeras u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su pobedili Sloveniju rezultatom 99:91.

Luka Dončić je sa 39 poena bio najbolji akter na večerašnjoj utakmici, oborio je i nestvaran rekord, ali to nije bilo dovoljno da se sruše moćni Nemci.

Slovenački superstar postao je prvi igrač u istoriji Evrobasketa koji je u četvrtfinalu uspeo da ubaci čak 39 poena, i tako obeležio večerašnji meč protiv Nemačke.

Ipak, ovaj poraz mu je teško pao, čemu svedoči snimak koji je nastao tik po završetku meča. Pognute glave je izašao sa parketa ka svlačionici, a onda je stao pred novinare i rekao:

- Šta da kažem. Nismo zaslužili da pobedimo. I pokazali smo to. Sada sam bio uz momke. Svaka im čast, od prvog do poslednjeg. Ne samo igrači, svi smo se borili, svi smo hteli da pobedimo. Svi smo dali sve od sebe, ali nije išlo. Mislim da sam dosta grešio. Mogao sam bolje da odigram u poslednjim trenucima. Kada se utakmica lomila, nisam donosio prave odluke. Svi smo se borili od početka.

Dončić je imao velike probleme sa ličnim greškama:

- Ne želim da pričam o sudijama. Zaista ne bih o tome. Ali četiri faula na početku treće četvrtine, tako nešto mi se nikada u životu nije dogodilo".

Ističe Dončić da ih je ovaj poraz mnogo potresao.

- Mnogo. Nismo bili najbolji, ali opet bismo završili među četiri. Sada je Nemačka, koja je favorit za zlato, još uvek favorit za zlato. Ali mislim da se videlo. Ekipa je uradila pravu stvar, iako je bila potcenjena pre početka prvenstva. Nepoštovana, a došla je do ovako dobrog rezultata. Za nas to nije dobar rezultat. Želeli smo više ciljeve, ali pričalo se o nepoštovanju od strane mnogih. Radije bih govorio o onima koji su nas podržavali do kraja. Mi se ovde borimo za Sloveniju, za dres. Koliko god da je bilo, svaka čast, koliko god da nisam uspeo, bilo je pošteno. Ovde se borimo za svaku loptu. Svi sto posto, svaka čast svima.

