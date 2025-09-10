Slušaj vest

"Svi ste videli šta se dogodilo. Ako Luka (Dončić) dobije tri faula u roku od 10 minuta... Poštovanje, svi su došli na neki način gledati njega... Ne znam šta da kažem. Iskreno razočaran sam šta se događalo danas, zaslužili smo da idemo dalje, dali smo sve od sebe i eto dogodilo se šta se dogodilo. Moramo sada na neki način da vidimo kako ići dalje", rekao je Alen Omić u izjavi slovenačkim medijima.

Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Sloveniju sa 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17).

Slovenija je tokom većeg dela meča bila u vođstvu, ali je Nemačka u poslednjoj četvrtini preokrenula i osigurala drugo uzastopno polufinale kontinentalnog takmičenja.

Omić, koji za Sloveniju nastupa kao naturalizovani igrač, rekao je da je "šokiran" faulovima koje su arbitri dosudili.

"Ako Luka (Dončić) nije zaštićen, onda šta da kažem. Šutirali su oko 40 penala, to je previše. Ovo šta se danas događalo, ti faulovi, ja sam u šoku, ja ne mogu da verujem šta se dešavalo. Dođeš tu, daš dva meseca, sve za taj dres i onda evo šta se dogodi. Da izgubiš utakmicu u poslednja dva minuta, na neki njihov način", dodao je bivši košarkaš Crvene zvezde.

Nemačka će u polufinalu Evropskog prvenstva u petak igrati protiv Finske, dok se u drugom polufinalu sastaju Turska i Grčka.

(Beta)