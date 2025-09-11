Slušaj vest

Selektor Turske, Ergin Ataman, izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa Grčkom u polufinalu Eurobasketa.

Trofejni stručnjak govorio je o rivalu, treneru protivničkog tima Vasilisu Spanulisu, ali i problemima koji su zadesili njegov tim pred važan meč.

Jedan od najboljih igrača Turske na turniru, iskusni Džedi Osman, u trećoj deonici utakmice sa Poljskom doživeo je povredu skočnog zgloba. Pokušao je da se vrati na parket u četvrtoj četvrtini, ali je zamenjen nakon samo jednog minuta.

Ataman je otkrio da se radi o ozbiljnijoj povredi.

"Povreda Džedija Osmana je ozbiljne prirode. Da se meč igra danas ili sutra ne bi mogao na teren. Sumnjali smo da je reč o frakturi, ali snimci su pokazali da to nije slučaj. Primetan je otok i otežano hodanje, međutim njegov stav je da želi da igra protiv Grčke pod bilo kakvim okolnostima", kaže selektor Turske.

Džedi Osman i Alperen Šengun na utakmici protiv Švedske Foto: Fiba.basketball.com

"Sigurno neće biti 100%, jer je nemoguće da sutra trenira, i videćemo njegovo stanje na dan utakmice. Naravno, on je vrlo važan igrač za nas. Ali u ovoj utakmici nema izgovora za nas. Moramo da se borimo čak i ako on ne igra" dodao je trofejni stručnjak.

O protivniku ima samo reči hvale.

"To je moja sudbina. U plej-ofu Evrolige sam se suočio sa bivšim timom, Efesom, i bilo je vrlo emotivno. Sada, naravno, Grčka – pet igrača iz Panatinaikosa igra tamo. Znam koliko je Grčkoj važno. Imamo dobar tim i biće teško. Grčka sigurno ima mnogo iskusnih igrača, ne samo Janisa. Tu su Sloukas, Papanikolaou, Mitoglou, Dorsi. Biće sigurno težak meč, posle utakmice sa Srbijom, možda jedna od najboljih na turniru".

Ataman izuzetno ceni i selektora Grčke Vasilisa Spanulisa.

"Spanoulis je dobar trener. Kada je Spanoulis igrao košarku, bio je najpametniji igrač u Evropi. Košarka nije komplikovana. Stvorio je dobru hemiju u timu, igraju vrlo dobro. Ima jednu od najvećih zvezda svetske košarke. Grčka je odličan tim. Spanoulis je odradio sjajan posao", rekao je selektor Turske.

Meč Grčka - Turska na programu je u petak od 20 časova.

Kurir sport