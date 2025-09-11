Slušaj vest

Predvođena Lukom Dončićem reprezentacija Slovenije je izgubila od Nemačke rezultatom 99:91, a kontroverzna utakmica je ostala u senci nezadovoljstva zbog sudija i njihovih odluka.

Dončiću je na početku utakmice dosuđena tehnička greška, a rano je ušao u probleme sa ličnim greškama.

Sudije Vojčeh Liška iz Poljske, Luis Kastiljo iz Španije i Martins Kozlovskis iz Letonije su dospeli u prvi plan i o njima se puno priča nakon meča.

Mediji u Sloveniji su takođe izrazili nezadovoljstvo.

"Smrdelo na sudijsku krađu"

Portal "Ekipa" je, uz naslov "Dončić i Slovenija pali uzdignute glave - mirisalo je na polufinale, smrdelo na sudijsku krađu", objasnio kako su odluke trojice arbitra imale veliku ulogu u konačnom ishodu utakmice.

"Slovenački košarkaši su bili blizu, tako prokleto blizu. Vodili su veći deo utakmice protiv favorizovane Nemačke. Ali igra detalja, ali i sudijskih odluka, bila je kobna na kraju.

Dončić je dobio veoma oštru četvrtu ličnu grešku na početku treće četvrtine, i to u napadu, u akciji u kojoj je mogao biti dosuđen faul, a zvižduk je mogao još lakše ostati nem. Pored toga, sudije nisu dozvolile korišćenje trenerovog izazova za pregled snimka, što je unelo dodatnu nervozu u Sloveniju.

1/7 Vidi galeriju Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Ali i prkos. Slovenci su se borili kao lavovi, bacali su se na glavu, nije bilo gubitka lopte, nije bilo ni milimetra ni milisekunde popuštanja. Tri puta vođstvo od sedam poena bio je rezultat te borbe, moglo je biti više, ali Dončić je najviše bio ljut na sebe kada je za malo promašio dve trojke. Došla je i treća, ali je opet bilo za plus sedam.

Prepeličevom trećom trojkom otišlo se na +9, nešto više od minut pre kraja treće trećine, a posle toga Slovenija je i dalje bila u igri za pobedu. Nemci su sve češće napadali Luku, sve je više bilo pogleda ka sudijama uz svaku odbrambenu akciju čarobnjaka sa brojem 77, koji je treću četvrtinu završio sa nestvarnih 29 poena.

Nažalost, ubrzo je stiglo i prvo nemačko vođstvo posle veoma dugog vremena - u jednom napadu, Slovenija je primila pet poena. Nemci su se, naravno, iznenada razmahali, poveli 82:77, stvari su postale neprijatne i bilo je jasno da će Slovenija morati da igra još jače. Dončić se trudio, ali je bio umoran, a saigrače su sekle lične greške.

U jednom trenutku, Slovenija je čak ponovo povela, ali je poena bilo premalo u odnosu na standard, a u takvim okolnostima Nemačka je ipak imala previše. Za konačnih, veoma časnih 91:99 i za večni osećaj da bi sve bilo drugačije da nije bilo zvižduka za četvrtu ličnu i poslednje sekunde treće četvrtine. Čak i bez jednog od njih, Slovenija bi verovatno bila u polufinalu, bez oba sigurno", navodi "Ekipa".



"Nisu nas pustili da pobedimo"



Portal "Delo" je imao sledeći naslov: "Ljutiti pogledi Slovenaca rekli su sve, pobeda nije bila dopuštena".

U tekstu je sličan ton.

"Malo je nedostajalo da se slovenačka priča u Rigi pretvori u bajku. Nakon sjajnog prvog poluvremena, igračima koji su na terenu zaista ostavili sve, do poslednje kapi znoja, u završnici se osetila kratka klupa.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Živce su im grizle sudije nizom odluka koje redom nisu išle u slovenačku korist, a nemačke trojke iz nemogućih pozicija bile su tačka na i. Slovenija se vraća kući, ali nikako pognute glave – za borbu protiv svetskih prvaka i časni oproštaj od Eurobasketa zaslužuju vrhunsku ocenu.

Poslednjih deset minuta vuklo se u nedogled, gledali smo gladijatorsku borbu za svaku loptu u kojoj su Slovenci, boreći se do poslednjeg atoma snage, zaslužili sve pohvale. Nažalost, sudije nisu bile na njihovom nivou – lične greške svirali su na najmanji kontakt i iz igre izbacili najpre Nikolića, prvog organizatora i defanzivca na Šruderu, a ubrzo potom i Omića.

Luka je pokušavao utakmicu da nekako spasi sam, ali saigračima su pri otvorenim trojkama zadrhtale ruke. Nije bila dovoljna ni najbolja partija Klemena Prepeliča (13 poena) na turniru, Nemci su s puno sreće iskoristili dužu klupu, premoć u kvalitetu i na kraju sudijski kriterijum koji je svih 40 minuta išao njima u korist, iako nije presudno (ili barem ne direktno) uticao na ishod utakmice".

