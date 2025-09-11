Slušaj vest

Lojd, navodno ima visoku platu (1,2 miliona evra) zbog koje evroligaš nema problem da se rastane sa njim, a slična je situacija i sa Nikom Kalatesom (1,5 miliona).

Kada je reč o Lojdu, kao potencijalna destinacija se pominjao Real Madrid, ali sada deluje da bi moglo da dođe do zaokreta.

Kako prenosi portal "encestando.es", Dubai je ozbiljno zainteresovan da dovede beka u svoje redove i da plati obeštećenje Monaku.

1/5 Vidi galeriju Džordan Lojd na Eurobasketu Foto: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia, Nicholas Muller/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lojd je, podsetimo, već igrao u ABA ligi i to kao član Crvene zvezde, a na Eurobasketu je predstavljao reprezentaciju Poljske za koju je beležio 22,4 poena, 3,3 skoka i dve asistencije po utakmici.

Poljska je završila takmičenje u četvrtfinalu porazom od Turske rezultatom 91:77.

