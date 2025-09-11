Džordan Lojd bi uskoro mogao da napusti Monako, ali uz otkup ugovora.
IGRAO ZA ZVEZDU, DOMINIRAO NA EUROBASKETU, A SAD MOŽE PONOVO U ABA LIGU! Amerikanac koji se istakao na Evropskom prvenstvu na meti ovog kluba
Lojd, navodno ima visoku platu (1,2 miliona evra) zbog koje evroligaš nema problem da se rastane sa njim, a slična je situacija i sa Nikom Kalatesom (1,5 miliona).
Kada je reč o Lojdu, kao potencijalna destinacija se pominjao Real Madrid, ali sada deluje da bi moglo da dođe do zaokreta.
Kako prenosi portal "encestando.es", Dubai je ozbiljno zainteresovan da dovede beka u svoje redove i da plati obeštećenje Monaku.
Lojd je, podsetimo, već igrao u ABA ligi i to kao član Crvene zvezde, a na Eurobasketu je predstavljao reprezentaciju Poljske za koju je beležio 22,4 poena, 3,3 skoka i dve asistencije po utakmici.
Poljska je završila takmičenje u četvrtfinalu porazom od Turske rezultatom 91:77.
