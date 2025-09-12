Na Eurobasketu u Rigi na programu su dva polufinalna meča
EUROBASKET 2025
KO IDE U FINALE EUROBASKETA? Evo gde možete pratiti prenos polufinalnih duela na Evropskom prvenstvu!
Danas su na programu mečevi polufinala na Eurobasketu u Rigi.
Najpre se od 16 časova sastaju Nemačka i Finska, a u večernjem terminu od 20 časova očekuje nas prava poslastica i duel Turske i Grčke.
Do sada su reprezentacije Nemačke i Turske najviše pokazale i sa svih sedam pobeda plasirale se u polufinale.
Grčka sa Janisom Adetokumbom takođe igra odlično i doživela je samo jedan, potpuno nebitan poraz od Bosne i Hercegovine.
Finska je nažalost po reprezentaciju Srbije najprijatnije iznenađenje šampionata i niko ne sme da ih otpiše pred duel sa Nemcima.
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta" i "RTS -a", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.
