Slušaj vest

Danas su na programu mečevi polufinala na Eurobasketu u Rigi.

Najpre se od 16 časova sastaju Nemačka i Finska, a u večernjem terminu od 20 časova očekuje nas prava poslastica i duel Turske i Grčke.

Do sada su reprezentacije Nemačke i Turske najviše pokazale i sa svih sedam pobeda plasirale se u polufinale.

Grčka sa Janisom Adetokumbom takođe igra odlično i doživela je samo jedan, potpuno nebitan poraz od Bosne i Hercegovine. 

Finska je nažalost po reprezentaciju Srbije najprijatnije iznenađenje šampionata i niko ne sme da ih otpiše pred duel sa Nemcima.

Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta" i "RTS -a", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.

Ne propustiteEuroBasket 2025(ANKETA) ZAVRŠNE BITKE NA EUROBASKETU - KO ĆE STIĆI DO TROFEJA?! Nemci apsolutni favoriti, ali pitaju se nešto i Turska, Grčka i Finska!
Košarkaška reprezentacija Nemačke
EuroBasket 2025MARKANEN O ELIMINACIJI SRBIJE: Velika pobeda za ovaj tim, gurali smo jedni druge...
Lauri Markanen
EuroBasket 2025DŽELAT SRBIJE U POLUFINALU EUROBASKETA: Finska razbila Džikićevu Gruziju i napravila istorijski uspeh!
Screenshot_460.jpg
EuroBasket 2025DŽIKIĆEVA ČETA PROTIV DŽELATA SRBIJE ZA POLUFINALE EUROBASKETA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Finska - Gruzija!
Aleksandar Džikić, Eurobasket 2025

Košarkaši Srbije odlaze iz Rige Izvor: Kurir