Danas su na programu mečevi polufinala na Eurobasketu u Rigi.

Najpre se od 16 časova sastaju Nemačka i Finska, a u večernjem terminu od 20 časova očekuje nas prava poslastica i duel Turske i Grčke.

Do sada su reprezentacije Nemačke i Turske najviše pokazale i sa svih sedam pobeda plasirale se u polufinale.

Grčka sa Janisom Adetokumbom takođe igra odlično i doživela je samo jedan, potpuno nebitan poraz od Bosne i Hercegovine.

Finska je nažalost po reprezentaciju Srbije najprijatnije iznenađenje šampionata i niko ne sme da ih otpiše pred duel sa Nemcima.

Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta" i "RTS -a".