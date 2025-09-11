Džedi Osman i Alperen Šengun na utakmici protiv Švedske

Košarkaši Turske i Grčke sastaju se u petak (20 časova) u drugom polufinalnom duelu Eurobasketa u Rigi.

Turska bi mogla jako oslabljena da uđe u ovaj meč pošto je jedan od najboljih igrača tima Ergina Atamama Džedi Osman i dalje van treninga zbog povrede zadobijene u četvrtfinalu protiv Poljske.

Odluka o njegovom nastupu biće doneta neposredno pred početak meča.

- Džedi nastavlja tretman. Danas nije mogao da trenira sa ekipom. Njegovo stanje biće potpuno poznato tek uoči utakmice - rekao je Ataman.

Osman je viđen kako šepa i sa vidnim bolovima napušta autobus pred trening, a iako se prvobitno sumnjalo na stres frakturu, testovi su pokazali da to nije slučaj. Ipak, problem predstavljaju otok i bol prilikom oslanjanja na povređenu nogu.

Zvezda Panatinaikosa je jedan od ključnih igrača Turske na turniru, sa prosekom od 14,9 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencija, uz sjajnih 51,2 odsto šuta za tri poena.