Slušaj vest

Košarkaši Turske i Grčke sastaju se u petak (20 časova) u drugom polufinalnom duelu Eurobasketa u Rigi.

Turska bi mogla jako oslabljena da uđe u ovaj meč pošto je jedan od najboljih igrača tima Ergina Atamama Džedi Osman i dalje van treninga zbog povrede zadobijene u četvrtfinalu protiv Poljske.

Odluka o njegovom nastupu biće doneta neposredno pred početak meča.

 - Džedi nastavlja tretman. Danas nije mogao da trenira sa ekipom. Njegovo stanje biće potpuno poznato tek uoči utakmice - rekao je Ataman.

Osman je viđen kako šepa i sa vidnim bolovima napušta autobus pred trening, a iako se prvobitno sumnjalo na stres frakturu, testovi su pokazali da to nije slučaj. Ipak, problem predstavljaju otok i bol prilikom oslanjanja na povređenu nogu.

Zvezda Panatinaikosa je jedan od ključnih igrača Turske na turniru, sa prosekom od 14,9 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencija, uz sjajnih 51,2 odsto šuta za tri poena.

Ne propustiteEuroBasket 2025TURCI U OZBILJNOM PROBLEMU - POVREDIO SE JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA! Ataman zabrinut pred okršaj sa Grčkom: Nije dobro! Njegova povreda je ozbiljna!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025ATAMAN OTKRIO DETALJE POVREDE OSMANA: Ne bi mogao na teren...
Ergin Ataman
EuroBasket 2025TURSKI KOŠARKAŠ NA SRPSKOM JEZIKU NAJAVIO DERBI PROTIV SRBIJE! Misteriozan odgovor na pitanje o Jokiću, priželjkuje finale protiv Orlova
Džedi Osman na utakmici protiv Estonije
EuroBasket 2025"CILJ JE MEDALJA! ZAŠTO DA NE?!" Glavna zvezda rivala Srbije na Eurobasketu jasna: "Najvažnije je da ostanemo zdravi"
profimedia-0995811548.jpg

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir