Slušaj vest

Košarkaši Turske i Grčke sastaju se u petak (20 časova) u drugom polufinalnom duelu Eurobasketa u Rigi.

Jedan od najboljih igrača Turske Šejn Larkin izneo je svoja očekivanja pred meč.

Larkin je upitan da li je Turska spremna za najboljeg igrača Grčke Janisa Adetokumba.

"Spremni smo za izazov. Naravno da je on jedan od najboljih igrača sveta i nije ga lako zaustaviti. Mi smo kao tim jednako sposobni. Imamo mnogo igrača koji su sjajni. Biće izazovno za obe strane", rekao je Larkin.

Turci su prepuni samopouzdanja.

"Znamo šta je potrebno da se pobedi pod ovakvim pritiskom i kakav mentalitet tim mora da ima za ovakve mečeve. Znaš kako moraš da uđeš u takvu utakmicu, agresivnost i fokus koje moraš da imaš. Imati trenera koji je prošao kroz sve to i igrače na najvećoj sceni, daje nam veliko samopouzdanje. Ako pogledate oba rostera, mnogo je kvaliteta. Oni imaju 7-8 iskusnih igrača koji igraju mnogo, bili su na Fajnal-forovima, osvajali titule. Imamo ih i mi. Talenat na obe strane."

1/13 Vidi galeriju Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koliko bi njemu značilo da Turska ode do velikog finala i bori se zlato?

"Sve! Nisu mnogi verovali da ćemo se naći u ovoj situaciji, a želeli smo da dokažemo svima da rastemo i da smo sposobni. Da imamo jednako kvaliteta kao i drugi u Evropi. Mnogo smo motivisani da nastavimo putovanje"

Nema tajni ni među timovima, kao ni trenerima Atamanu i Spanulisu.

"Svi znaju sve. Svi znaju šta želimo da uradimo, ko je naš najbolji igrač, kakav napad igramo. Posle sedam utakmica se sve zna, šta može da se očekuje. Sada samo mora da se igra, da se bori za svaku ničiju loptu, detalji su ti koji rešavaju. Ne može to da se oseti dok ne budeš na terenu. Igranje u Turskoj u prethodnih sedam godina, buka i navijači, veliki pritisak, plej-ofovi, Fajnal-forovi… Uvek je naelektrisano. A predstavljanje zemalja dodatno donosi ponosa na sve ovo. Utakmica će biti jednako puna tenzije kao da igraš za klub, samo sa još više napetosti jer igraš za državu i nosiš taj dres"