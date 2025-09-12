Slušaj vest

Otišli su Orlovi u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a učešće na turniru završili su već u osmini finala Eurobasketa.

Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je savladala našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

Nakon eliminacije sa Eurobasketa, javnost u Srbiji bruji o raznim spekulacijama vezanim za atmosferu u našoj reprezentaciji.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025

Od odnosa selektora Svetislava Pešića sa igračima, do problema koji su se pojavili tokom prvenstva, i to kako na parketu, tako i u svlačionici. Priča je mnogo, a sada se prvi put nakon poraza od Finske oglasio Aleksa Avramović, koji je na svom Instagramu objavio niz fotografija sa Eurobasketa uz jednu reč:

Tim - napisao je plejmejker Srbije.

