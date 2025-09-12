Svi događaji
19:58

1. minut - 2:0

Počeo je drugi polufinalni meč u Rigi. Hazer postiže prve poene na meču.

18:34

Grčka se uzda u Adetokumba

Grčka je grupnu fazu na Kipru završila na prvom mestu sa skorom 4-1. Ekipa Vasilsa Spanulisa se potom preko Izraela i Litvanije plasirala ui polufinale.

Grci se najviše uzdaju u svoju prvu zvezdu Janisa Adetokumba koji blista na ovom prvenstvu.Naravno tu je i preiksusni Kostas Slukas koji je odigrao pregršt ovakvih mečeva u karijeri.

18:32

Turska bez poraza

Turska koja je bila favorit iz senke sve je prijatno iznenadila na ovom prvenstvu. Ekipa Ergina Atamana zabeležila je svih pet pobeda u grupnoj fazi, uključujući i onu najvažniju nad reprezentacijom Srbije koja je ih poslala u lakši deo kostura. Turci su potom sa dve rutinske pobede nad Švedskom i Poljskom izborili plasman u polufinale.

Prva zvezda Turske je sjajni Alterem Šengun koga prati fenomenalni Šejn Larkin. Za Turke ogroman problem može biti povreda Džedija Osmana čiji nastup je velikim znakom pitanja zbog povrede u četvrtfinalnom meču.

18:28

Nemačka prvi finalista

