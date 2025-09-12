Slušaj vest

Nemačka je u prvom polufinalnom meču Eurobasketa savladala Finsku rezultatom 98:84.

Aktuelni svetski prvak će se u finalu u nedelju (20.00) sastati sa boljim iz meča Turska-Grčka koji se igra večeras.

Zapaženu roiu u ekipi Nemačke imao je Isak Bonga košarkaš Partizana sa 10 poena, uz ponovo odličnu odbranu na Markanenu.

Bonga je izneo svoje impresije posle meča.

"Igrali smo zaista dobro, ali mislim da je presudilo to što smo bili tim koji je igrao brže, bolje skakao i imao više nergije. Uspeli smo da to pokažemo tokom većeg dela utakmice”, rekao je Bonga u razgovoru za srpske medije.

Nisu previše emocija pokazivali Panceri posle trijumfa i plasmana u finale.

“Teško je odmah pokazati emocije, jer smo tek završili utakmicu. Naravno da smo srećni, ne shvatite me pogrešno, ali znamo šta možemo i došli smo ovde da pobedimo sve."

Pokazali su Nemci da su mnogo naučili iz ranijeg perioda.

“To pokazuje karakter i naš rast. Bili smo u sličnoj situaciji na Olimpijskim igrama, učili smo iz toga. Sada je najvažnije da završimo posao", rekao je Bonga i dodao:

“Verujem da zaslužujemo gde smo sada i pokušavamo samo da nastavimo dalje."

Dobio je pitanje i o Partizanu.

“Siguran sam da gledaju i da nas podržavaju."