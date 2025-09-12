Slušaj vest

Košarkaši Turske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi savladali Grčku sa 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Najefikasniji u pobedničkoj selekciji bio je Erdžan Osmani sa 28 poena, uz šest skokova, Džedi Osman je dodao 17 poena, uz po tri skoka i asistencije, a dabl-dabl učinak je ostvario Alperen Šengun sa 15 poena i 12 uhvaćenih lopti, uz šest asistencija.

Ergin Ataman imao je interesantan komentar nakon pobede nad Grčkom - prokomentarisao je partiju Alperena Šenguna i nazvao ga najboljim dodavačem u ligi.

"Promašio je neke šuteve sa niskog posta, ali njegov karakter je takav da on pogađa koševe i deli asistencije. Voli da ima tripl-dabl, voli da koristi višak i deli dodavanja. Šengun je možda najbolji dodavač u NBA ligi, kada pričamo o centrima. Grci su probali da ga udvoje i onda je izbacivao pas napolje i odigrao za tim", rekao je Ataman.

Polufinale Eurobasketa 2025: Grčka - Turska Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

