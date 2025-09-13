Slušaj vest

Selektor Turske, Ergin Ataman, imao je zanimljiv komentar nakon ubedljivog trijumfa nad Grčkom.

Košarkaška reprezentacija Turske izborila je plasman u finale Eurobasketa, pošto je u polufinalu deklasirala Grčku rezultatom 64:68.

Nadmudrio je Ataman svog kolegu Vasilisa Spanulisa. Turci su sjajno taknički spremili utakmicu, zaustavili su prvu zvezdu Grčke Janisa Adetokumba, odigrali maestralno u oba pravca i na kraju zasluženo slavili.

"Bio nam je plan da zaustavimo "pik-en-rol", čak i da Janisa nateramo da igra protiv dvostrukih udvajanja. Da bismo uradili ovo, morali smo da budemo agresivni i igrači su verovali u to. Igrači su uložili neverovatnu snagu. Ovo je jedna od najboljih odbrana ikada koju sam video u ovakvom takmičenju. Grčki tim ima neverovatan roster, ali im nismo dali da igraju svoju napadačku igru.“ – započeo je turski selektor, pa nastavio:

"Erdžan je odigrao neverovatno. Znali smo da je Giannis uvek u reketu, dosta su nam zatvorili Alperena, a Ercan je pogodio prvi šut i posle toga mu se otvorilo, otvorio mu se teren. Cedi, Larkin, Hazer… On je odigrao sjajnu odbranu nad Sloukasom. Ovo je neverovatna pobeda, ali nam ovo nije dovoljno. Spremni smo da se borimo za titulu."

Ataman je otkrio da je sa Osmanijem obavio poseban razgovor pre meča.

"Osmani je bio agresivan i svaki put mu je Šengun pomagao. Nikada nije našao prostor. Nije ovo NBA, kada ste na EuroBasketu kao danas, to je lako, nije toliko teško zaustaviti ga. Osmani je odigrao sjajnu odbranu protiv Janisa. Ne znam da li će Ismail Senol sada biti u problemu, da će sada mnogi zvati Osmanija da ga pitaju kako se zaustavlja Janisa. Odigrao je pametno i agresivno."

Turčin tvrdi da još uvek nije spremio plan za Nemačku.

"Ako mene pitate, sada želim da spavam, sutra ću sa asistentnom da spremam utakmicu. Sada hoću da spavam, da se opustim i da budem spreman da spremim sve. Ništa nisam spremao za Nemačku. Grčka je neverovatan tim", rekao je Ataman.

