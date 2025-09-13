Slušaj vest

Gnusan potez najboljeg turskog košarkaša.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Grčkom i plasmana u finale Eurobasketa, Alperen Šengun, skandaloznom objavom na društvenim mrežama izazvao je gnev u javnosti.

Turčin je na krajnje neumesan način odlučio da proslavi veliki uspeh svog tima.

Objavio je fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije (Al), koja prikazuje Mustafu Kemala Ataturka kako sedi na stolici ispred košarkaškog tima Turske.

Alperen Šengun - objava
Objava Šenguna na Instagramu Foto: Instagram

Međutim, tu se nije zaustavio. Uz niz fotografija sa meča ostavio je komentar: Da li vam je morski povetarac smeta?.

Ova rečenica koristi se kao referenca na katastrofu u Maloj Aziji.

Naime, mnogi smatraju da je Šengun aludirao na čuveni masakr u Izmiru 1922. godine.

Iako je Ataturk naredio kažnjavanje napada na civile, na hiljade Grka izgubilo je život u jezivom masakru na kraju Grčko-turskog rata. Turci su masakrirali hrišćane, a najviše je bilo Grka. Nekoliko desetina uglavnom žena i dece je ubijeno, a proterano 1.5 miliona Grka Ovaj stravičan događaj kasnije je postao predmet nacionalističkih šala u Turskoj.

Grčki vojnici i civili skakali su panično u more kako bi spasli živu glavu, pa su se mnogi udavili. Tako je nastala gnusna šala da su Grci tog dana naučili da plivaju.

Šengunova objava oduševila je turske nacionaliste, pa su se na mrežama posle utakmice pojavili brojni komentari u stilu - "udavili smo ih".

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025ALBANAC POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Jedno priča srpskim novinarima na EP, a sasvim drugo albanskim reporterima!
Edon Madžuni
EuroBasket 2025"VIDEO SAM TO NA NJIHOVIM LICIMA" Pešić otvorio dušu posle debakla na Eurobasketu: Ono što sam rekao posle Pariza mislim i sada!
Svetislav Pešić na meču Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025PEŠIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO NA KRITIKE: Neuspešni analitičari i "tviter novinari" omalovažavaju i izmišljaju izjave!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025"USTALI SU I APLAUDIRALI" Pešić otkrio šta je rekao igračima u svlačionici posle eliminacije na Eurobasketu: Kada sledeći put budu pozvani - moraju da znaju...
Svetislav Pešić

Alperen Šengun izjava posle Poljske Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić