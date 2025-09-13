Slušaj vest

Gnusan potez najboljeg turskog košarkaša.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Grčkom i plasmana u finale Eurobasketa, Alperen Šengun, skandaloznom objavom na društvenim mrežama izazvao je gnev u javnosti.

Turčin je na krajnje neumesan način odlučio da proslavi veliki uspeh svog tima.

Objavio je fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije (Al), koja prikazuje Mustafu Kemala Ataturka kako sedi na stolici ispred košarkaškog tima Turske.

Objava Šenguna na Instagramu Foto: Instagram

Međutim, tu se nije zaustavio. Uz niz fotografija sa meča ostavio je komentar: Da li vam je morski povetarac smeta?.

Ova rečenica koristi se kao referenca na katastrofu u Maloj Aziji.

Naime, mnogi smatraju da je Šengun aludirao na čuveni masakr u Izmiru 1922. godine.

Iako je Ataturk naredio kažnjavanje napada na civile, na hiljade Grka izgubilo je život u jezivom masakru na kraju Grčko-turskog rata. Turci su masakrirali hrišćane, a najviše je bilo Grka. Nekoliko desetina uglavnom žena i dece je ubijeno, a proterano 1.5 miliona Grka Ovaj stravičan događaj kasnije je postao predmet nacionalističkih šala u Turskoj.

Grčki vojnici i civili skakali su panično u more kako bi spasli živu glavu, pa su se mnogi udavili. Tako je nastala gnusna šala da su Grci tog dana naučili da plivaju.

Šengunova objava oduševila je turske nacionaliste, pa su se na mrežama posle utakmice pojavili brojni komentari u stilu - "udavili smo ih".

Kurir sport