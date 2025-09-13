Slušaj vest

Na njoj se vidi kako Džedi Osman "čupa" obruč, dok se Janis Adetokumbo moli u pozadini.

"To su društvene mreže i to su opasne stvari. Zašto? Jer nekada je pod kontrolom momaka koji nemaju iskustva. Pre dva sata sam to čuo. Objava je okačena negde oko 2 časa posle ponoći i čim je savez saznao, autor je dobio otkaz, objava obrisana i izvinjenje poslato. Nekada se to dogodi. Nije juče bilo problema ni na terenu ni van terena ni među navijačima. Nekada se desi politički problem između dve zemlje, ali su savezi u dobrim odnosima i igrači takođe. Mnogi moji igrači igraju tamo", rekao je Ergin Ataman i dodao:

"Ovo je samo jedna emotivna osoba koja je to objavila usred noći i čim se za to saznalo vraćen je u Tursku, dobio otkaz i više nije sa nama. Imam mnogo prijatelja u Turskoj koji su besni zbog poraza, ali nisam se mnogo radovao, nisam dizao pesnice u vis iz poštovanja prema mojim prijateljima iz Grčke i zato sam spreman za sutra kada osvojim titulu i tada ću da slavim".

Podsetimo, Turska će se za zlato na Evropskom prvenstvi boriti protiv Nemačke, a finalni duel zakazan je za nedelju od 20.00 časova.