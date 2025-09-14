Slušaj vest

Ukoliko Turska trijumfuje večeras u finalu Eurobasketa, Ergin Ataman će postati tek 10. trener u istoriji koji je objedinio titule klupskog i reprezentativnog prvaka Evrope.

Turski stručnjak proteklih godina pravio je impresivne rezultate na klupskom nivou, u poslednjih pet sezona tri puta je osvajao Evroligu (dva puta sa Efesom i jednom sa Panatinaikosom), a sada ima priliku da se domogne evropskog trona i sa nacionalnim timom.

Samo devet trenera osvajalo je Evroligu i prvenstvo Evrope sa reprezentacijom - Željko Obradović, Aleksandar Gomeljski, Dušan Ivković, Aleksandar Nikolić, Mirko Novosel, Svetislav Pešić, Sandro Gamba, Bogdan Tanjević i Dejvid Blat.

Finalni meč Eurobasketa između Turske i Nemačke na programu je večeras od 20 časova.

