GRČKA - FINSKA: Ko će naći utehu u bronzanoj medalji?
Košarkaške reprezentacije Grčke i Finske od 16 časova u Rigi igraju za treće mesto i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.
2. ČETVRTINA
Slukas je u 21. minutu trojkom doneo dvocifrenu prednost Grcima - 27:17.
Finci u velikom naletu, Nkamua smanjuje na 27:26. Serija Finaca 9:0.
Trojka Dorsija, njegova četvrta - 29:26 u 14. minutu.
1. ČETVRTINA
Posle više od dva minuta videli smo prve poene na meču. Dorsi je pogodio trojku za vođstvo Grka - 3:0.
Valtonen je postigao prve poene za Fince posle tri i po minuta igre - 5:3.
Dorsi je postigao treću svoju trojku iz tri pokušaja - 15:11.
Kalaicakis povećava torjkom na 20:11 u 8. minutu.
Toliopulos trojkom zatvara prvu četvrtinu, Grci imaju najubedljivijih plus devet - 24:15.
Grčka je pogodila pet trojki iz osam pokušaja, uz devet poena Dorsija i Adetokumba šest poena.
Jantunen na drugoj strani ima pet poena, a Markanen samo dva.
SASTAVI
GRČKA - FINSKA
Sudije: Horhe Vaskez (Portoriko), Antonio Konde (Španija), Hulio Anaja (Panama)
GRČKA: Dorsi, Larencakis, Toliopulos, Slukas, Kalaicakis, Papanikolau, Kacivelis, Samodurov, Janis Adetokumbo, Kostas Adetokumbo, Tanasis Adetokumbo, Mitoglu. Trener: Vasilis Spanulis.
FINSKA: Litl, Salin, Nkamua, Jantunen, Valtonen, Madsen, Madžuni, Markanen, Murinen, Gustavson, Grandison, Sepala. Trener: Lasi TUovi