16:25

2. ČETVRTINA

Slukas je u 21. minutu trojkom doneo dvocifrenu prednost Grcima - 27:17.

Finci u velikom naletu, Nkamua smanjuje na 27:26. Serija Finaca 9:0.

Trojka Dorsija, njegova četvrta - 29:26 u 14. minutu. 

15:59

1. ČETVRTINA

Posle više od dva minuta videli smo prve poene na meču. Dorsi je pogodio trojku za vođstvo Grka - 3:0.

Valtonen je postigao prve poene za Fince posle tri i po minuta igre - 5:3

Dorsi je postigao treću svoju trojku iz tri pokušaja - 15:11

Kalaicakis povećava torjkom na 20:11 u 8. minutu. 

Toliopulos trojkom zatvara prvu četvrtinu, Grci imaju najubedljivijih plus devet - 24:15

Grčka je pogodila pet trojki iz osam pokušaja, uz devet poena Dorsija i Adetokumba šest poena.

Jantunen na drugoj strani ima pet poena, a Markanen samo dva.

14:12

SASTAVI

GRČKA - FINSKA

Sudije: Horhe Vaskez (Portoriko), Antonio Konde (Španija), Hulio Anaja (Panama)

GRČKA: Dorsi, Larencakis, Toliopulos, Slukas, Kalaicakis, Papanikolau, Kacivelis, Samodurov, Janis Adetokumbo, Kostas Adetokumbo, Tanasis Adetokumbo, Mitoglu. Trener: Vasilis Spanulis.

FINSKA: Litl, Salin, Nkamua, Jantunen, Valtonen, Madsen, Madžuni, Markanen, Murinen, Gustavson, Grandison, Sepala. Trener: Lasi TUovi