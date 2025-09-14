TURSKA - NEMAČKA: Turci za prvu, Nemci za drugu titulu na Eurobasketu
Košarkaške reprezentacije Turske i Nemačke igraju u Rigi od 20 časova za titulu šampiona Evrope.
Nemačka juri drugu, Turska prvu titulu
Reprezentacija Nemačke u svojoj istoriji ima tri medalje na Evropskom prvenstvu.
Nemci su osvojili po jedno zlato, srebro i bronzu. Jedinu titulu osvojili su na "srpski pogon", pošto ih je 1993. godine trenirao Svetislav Pešić.
Srebrni su bili u Beogradu 2005. godine, kada ih je predvodio Dirk Novicki, dok su bronzu osvojili na prethodnom EP 2022. godine u Berlinu.
Nemačka bi u slučaju trijumfa spojila svetsku i evropsku titulu.
Turska je do sada samo jednom osvojila medalju, i to srebro 2001. godine, kada je u finalu poražena od Jugoslavije.
SASTAVI
TURSKA - NEMAČKA
Sudije: Metju Li Kalio (Kanada), Ademir Zurapović (BiH), Johan Roso (Francuska)
TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman
NEMAČKA: Bonga, Oskar Da Silva, Lo, Tristan Da Silva, Vagner, Tajs, Šruder, Holac, Timan, Kracer, Obst. Trener: Alan Ibrahimagić