18:53

Nemačka juri drugu, Turska prvu titulu

Reprezentacija Nemačke u svojoj istoriji ima tri medalje na Evropskom prvenstvu.

Nemci su osvojili po jedno zlato, srebro i bronzu. Jedinu titulu osvojili su na "srpski pogon", pošto ih je 1993. godine trenirao Svetislav Pešić.

Srebrni su bili u Beogradu 2005. godine, kada ih je predvodio Dirk Novicki, dok su bronzu osvojili na prethodnom EP 2022. godine u Berlinu.

Nemačka bi u slučaju trijumfa spojila svetsku i evropsku titulu.

Turska je do sada samo jednom osvojila medalju, i to srebro 2001. godine, kada je u finalu poražena od Jugoslavije.

14:45

SASTAVI

TURSKA - NEMAČKA

Sudije: Metju Li Kalio (Kanada), Ademir Zurapović (BiH), Johan Roso (Francuska)

TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman

NEMAČKA: Bonga, Oskar Da Silva, Lo, Tristan Da Silva, Vagner, Tajs, Šruder, Holac, Timan, Kracer, Obst. Trener: Alan Ibrahimagić