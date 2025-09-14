tako je bilo

tako je bilo

Slušaj vest

Nakon srebra na Mundobasketu u Manili 2023. godine i bronze u Parizu na Olimpijskim igrama, Pešić je doživeo brodolom sa Srbijom na Eurobasketu ove godine, porazom u osmini finala od selekcije Finske.

1/6 Vidi galeriju Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon neuspeha, iako je Srbija bila prvi favorit za medalju na Eurobasketu, predsednik KSS Nebojša Čović, potvrdio je da Pešić napušta mesto selektora naše reprezentacije:

- Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali - rekao je Čović gostujući u "Jutarnjem programu" "TV Prva".

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pešić je u prvom mandatu na klupi naše selekcije pokorio Evropu i svet, 2001. i 2002. godine, da bi nakon Indijanopolisa odlučio da ode sa mesta selektora, a na njegovo mesto 2003. godine seo je Duško Vujošević.

Nakon brojnih otkaza, ali i ostanka Predraga Stojakovića u reprezentaciji, Vujošević je eliminisan u četvrtfinalu Eurobasketa u Švedskoj 2003. godine od kasnijeg šampiona Evrope, selekcije Litvanije.

Svetislav Pešič svetski prvak 2002. godine Foto: Steve C. MITCHELL / AFP / Profimedia

Posle Vujoševića stigao je Željko Obradović, ali je nakon kraha na Olimpijskim igrama 2004. i Evropskom prvenstvu u Beogradu 2005. godine - ŽOC podneo ostavku. Nasledio ga je Dragan Šakota 2006. godine na Mundobasketu u Japanu, a godinu dana kasnije selektor je postao Zoran Moka Slavnić. Srbija je te 2007. godine završila učešče na Eurobasketu nakon taimičenja po grupama.

Loše rezultate je zaustavio Dušan Ivković srebrom 2009. godine, a kasnije je Aleksandar Đorđević u tri navrata uzeo medalje kao selektor naše reprezentacije.

Videćemo ko će naslediti Pešića na klupi Srbije, a nadamo se da naša reprezentacija nakon Karija neće imati crnu rupu od nekoliko godina na velikim takmičenjima.

BONUS VIDEO: